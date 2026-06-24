Hauptzollamt Krefeld

HZA-KR: Zoll nimmt JVA-Baustelle in Willich unter die Lupe

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Krefeld, Willich (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Krefeld hat am 23. Juni 2026 gemeinsam mit dem Kreisordnungsamt Viersen und der Polizei des Kreises Viersen eine umfangreiche Kontrolle auf der Baustelle zur Erweiterung des Hafthauses II der Justizvollzugsanstalt Willich-Anrath durchgeführt.

Im Rahmen der Prüfung wurden rund 150 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von mehr als 40 auf der Baustelle tätigen Unternehmen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt und erfasst. Ziel der Maßnahme war die Überprüfung der Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, des gesetzlichen Mindestlohns sowie weiterer arbeits- und aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen.

Die Auswertung der im Rahmen der Kontrolle erhobenen Daten ergab zudem erste Hinweise auf Verstöße gegen die Verpflichtung zur Abgabe von Sofortmeldungen zur Sozialversicherung sowie auf mögliche Unterschreitungen des gesetzlichen Mindestlohns. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Ob tatsächlich Verstöße vorliegen, ist Gegenstand der nun folgenden Prüfungen.

Die Kontrolle fand im Rahmen der landesweiten Aktionstage zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung statt. Bereits im vergangenen Jahr waren auf derselben Baustelle Verstöße festgestellt worden. Die aktuellen Ergebnisse zeigen jedoch insgesamt eine verbesserte Situation auf der Baustelle.

Großbaustellen mit einer Vielzahl gleichzeitig tätiger Unternehmen stellen einen besonderen Kontrollschwerpunkt der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dar. Durch regelmäßige Prüfungen trägt der Zoll dazu bei, faire Wettbewerbsbedingungen zu sichern und Schwarzarbeit wirksam zu bekämpfen.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls führt bundesweit risikoorientierte Prüfungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung durch.

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