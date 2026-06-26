Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Falsche Polizeibeamte und Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Heilbronn (ots)

Eppingen-Mühlbach: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in Eppingen-Mühlbach Opfer von falschen Polizeibeamten. Gegen Mittag erhielt die Frau einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser teilte ihr mit, dass ihre Enkelin einen schweren Unfall in England gehabt habe und nun in Haft sei. Anschließend wurde das Gespräch von einem falschen Staatsanwalt weitergeführt. Er suggerierte dem Opfer, dass eine Gefängnisstrafe durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Daher übergab die Frau gegen 14:30 Uhr einen fünfstelligen Eurobetrag an eine weitere, falsche Polizeibeamtin. Die Abholerin wird als circa 40-Jährige und dunkelhaarig beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Goethestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zur melden.

Bad Wimpfen: Einbruch in Minigolfpark - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zum Gelände eines Minigolfparks und brachen in den dortigen Kiosk ein. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 6:50 Uhr am Donnerstagmorgen drückten der oder die Täter zunächst den Maschendrahtzaun an der rückwärtigen Gebäudeseite nieder und gelangten so auf das Gelände in der Cordovastraße. Anschließend wurde die Hintertüre gewaltsam geöffnet, der Kiosk betreten und Eis sowie Getränke gestohlen. Der Sachschaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Minigolfanlage verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06269 41041 beim Polizeiposten Gundelsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell