Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Falscher Arzt und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Falsche Ärzte erbeuten Gold und Bargeld - Zeugen gesucht

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Donnerstag in Bad Mergentheim eine Seniorin um Gold und mehrere tausend Euro Bargeld betrogen. Ein unbekannter Anrufer, der sich als Arzt ausgab, suggerierte der Frau, dass ihr Sohn an Krebs erkrankt sei und nur eine sofortige Chemotherapie, für die eine Anzahlung von mehreren tausend Euro nötig sei, sein Leben retten könne. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Frau dazu, gegen 12:30 Uhr einer unbekannten Abholerin Bargeld und Gold im Bereich des Lerchenwegs zu übergeben. Die Abholerin war zirka 30 Jahre alt und schwarz gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

A81 / Boxberg: Motorradfahrer schwerverletzt

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 28-Jähriger Motorradfahrer am Freitagmorgen nach einem Unfall bei Boxberg ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann fuhr mit seinem Zweirad gegen 7 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Ahorn und Boxberg in Richtung Stuttgart. Vermutlich während eines Überholvorgangs verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und kollidierte anschließend mit der Schutzplanke. Er und seine Kawasaki kamen auf dem Standstreifen zum Liegen. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

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