PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, L884/ Grauer VW Golf aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Montag (20.07.26) einen grauen VW Golf auf dem Parkplatz Venner Moor an der L884 aufgebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr beschädigten die Täter eine Scheibe. Aus dem Fahrzeug entwendeten diese Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 10:25

    POL-COE: Olfen, Birkenallee/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (20.07.26) die hintere linke Fahrzeugscheibe eines weißen Renault Clio eingeschlagen. Zwischen 9.30 Uhr und 12.20 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Birkenallee. Die Täter entwendeten eine Tasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:18

    POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Versuchter Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Stadtfeldstraße versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (19.07.26) und 13 Uhr am Montag (20.07.26) gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:13

    POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 22.45 Uhr befuhr am Montag (20.07.26) ein 20-jähriger Autofahrer aus Dülmen den Haverlandweg in Fahrtrichtung Nordlandwehr. Als dieser ein parkendes Auto passierte, fuhr ein unbekannter auf einem unbeleuchteten E-Scooter linksseitig von dem Gehweg auf die Straße Haverlandweg und kreuzte den Dülmener. Er verhinderte eine Kollision durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren