POL-COE: Senden, L884/ Grauer VW Golf aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Montag (20.07.26) einen grauen VW Golf auf dem Parkplatz Venner Moor an der L884 aufgebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr beschädigten die Täter eine Scheibe. Aus dem Fahrzeug entwendeten diese Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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