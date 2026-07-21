POL-COE: Senden, L884/ Grauer VW Golf aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 22.45 Uhr befuhr am Montag (20.07.26) ein 20-jähriger Autofahrer aus Dülmen den Haverlandweg in Fahrtrichtung Nordlandwehr. Als dieser ein parkendes Auto passierte, fuhr ein unbekannter auf einem unbeleuchteten E-Scooter linksseitig von dem Gehweg auf die Straße Haverlandweg und kreuzte den Dülmener. Er verhinderte eine Kollision durch ...

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