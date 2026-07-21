POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots) - Verstorben ist am Montag (20.07.26) eine 70-jährige Dülmenerin. Gegen 12.40 Uhr befuhr sie in ihrem Krankenfahrstuhl die K18. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit dem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Eine Passantin fand die Seniorin auf. Gemeinsam mit weiteren Personen gelang es, den Krankenfahrstuhl von ...

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