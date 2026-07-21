POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben an der Stadtfeldstraße versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (19.07.26) und 13 Uhr am Montag (20.07.26) gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell