PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Stadtfeldstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Stadtfeldstraße versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Sonntag (19.07.26) und 13 Uhr am Montag (20.07.26) gelang es den Tätern nicht, eine Tür aufzuhebeln. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 10:13

    POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht einen unfallbeteiligten E-Scooter-Fahrer. Gegen 22.45 Uhr befuhr am Montag (20.07.26) ein 20-jähriger Autofahrer aus Dülmen den Haverlandweg in Fahrtrichtung Nordlandwehr. Als dieser ein parkendes Auto passierte, fuhr ein unbekannter auf einem unbeleuchteten E-Scooter linksseitig von dem Gehweg auf die Straße Haverlandweg und kreuzte den Dülmener. Er verhinderte eine Kollision durch ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 09:25

    POL-COE: Coesfeld/ Bankmitarbeiterin verhindert Fortsetzung eines Betrugs

    Coesfeld (ots) - Eine Bankmitarbeiterin der VR-Bank in Coesfeld hat am Montag (20.07.26) verhindert, dass ein Coesfelder Betrügern weiteres Bargeld übergibt. Zuvor hatten diese sich gegen 10 Uhr telefonisch mit einem Schockanruf auf russisch bei dem Mann gemeldet. Sie gaben vor, dass ein Familienmitglied eine Frau bei einem Unfall verletzt habe. Er müsse sich an den ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 16:41

    POL-COE: Dülmen, Buldern, Limbergen/ Dülmenerin gerät in Graben und verstirbt

    Coesfeld (ots) - Verstorben ist am Montag (20.07.26) eine 70-jährige Dülmenerin. Gegen 12.40 Uhr befuhr sie in ihrem Krankenfahrstuhl die K18. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit dem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Eine Passantin fand die Seniorin auf. Gemeinsam mit weiteren Personen gelang es, den Krankenfahrstuhl von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren