Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Limbergen/ Dülmenerin gerät in Graben und verstirbt

Coesfeld (ots)

Verstorben ist am Montag (20.07.26) eine 70-jährige Dülmenerin. Gegen 12.40 Uhr befuhr sie in ihrem Krankenfahrstuhl die K18. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit dem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Eine Passantin fand die Seniorin auf. Gemeinsam mit weiteren Personen gelang es, den Krankenfahrstuhl von der Dülmenerin zu ziehen, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar war. Die 70-Jährige erlag vor Ort ihren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem medizinischen Notfall aus. Um ein umfassendes Bild zu erlangen, sicherte im Rahmen der Ermittlungen ein Unfallaufnahme-Team aus Münster spuren.

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