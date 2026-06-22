Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Ölspur im Ortsgebiet - 20.06.2026

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Reichenau (ots)

Am frühen Nachmittag des 20.06.2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einer gemeldeten Ölspur im Ortsgebiet alarmiert. Laut erster Meldung war unklar, ob es sich um eine Benzin- oder Dieselspur handelte. Bei der Erkundung vor Ort bestätigte sich eine längere Verunreinigung der Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe. Die betroffene Strecke erstreckte sich über mehrere Straßenabschnitte im Ortsbereich. Zur Gefahrenabwehr wurde die Ölspur durch die Einsatzkräfte abgestreut und aufgenommen, um eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu verhindern und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen. Während der Arbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Reinigungsmaßnahmen wurden die Einsatzstellen zur Warnung der Verkehrsteilnehmer mit entsprechenden Schilder abgesichert. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden erfolgreich beendet werden. Einsatzzeit: 13:48 Uhr bis 15:46 Uhr Einsatzkräfte: 9 Fahrzeuge: GW-T, LF 10, MTW

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