POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Trappistenweg/ Schwarzer BMW X4 beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen schwarzen BMW X4 am Trappistenweg in Darfeld. Die Unfallzeit liegt zwischen 13 Uhr am Mittwoch (15.07.26) und 11 Uhr am Donnerstag (16.07.26). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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