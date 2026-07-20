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POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Trappistenweg/ Schwarzer BMW X4 beschädigt

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Trappistenweg/ Schwarzer BMW X4 beschädigt
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Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen schwarzen BMW X4 am Trappistenweg in Darfeld. Die Unfallzeit liegt zwischen 13 Uhr am Mittwoch (15.07.26) und 11 Uhr am Donnerstag (16.07.26). Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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