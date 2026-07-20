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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Hiddingseler Straße/ Autoscheibe durch Steine beschädigt

Coesfeld (ots)

Durch das Werfen von Steinen haben zwei unbekannte Kinder die Frontscheibe eines Autos beschädigt. Das geschah am Donnerstag (16.07.26) gegen 15.30 Uhr an der Hiddingseler Straße. Die Kinder sollen um die Neunjahre alt sein. Es gibt ein Video von den beiden. Die Polizei in Lüdinghausen bittet Zeugen und die Eltern, sich unter 02591-793711 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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