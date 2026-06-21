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Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Wohnungsbrand Regensburger Straße

FW-LEV: Wohnungsbrand Regensburger Straße
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Leverkusen (ots)

Am 21.06.2026 gegen 12:20 Uhr wurde die Leitstelle Leverkusen durch die Bewohnerin der Brandwohnung in der Regensburger Straße über einen Brand eines Kühlschrankes informiert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Dame sich noch in ihrer Wohnung befindet, wurden umgehend beide Wachen der Berufsfeuerwehr, der Einsatzführungsdienst, zwei Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie Einheiten des Rettungsdienstes alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle wurde eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses festgestellt. Es wurde umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in die Wohnung geschickt. In der Brandwohnung konnte der Brand des Kühlschanks in der Küche bestätigt und schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohnerin der Brandwohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung.

Zur Erkundung der weiteren Wohnungen wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Des Weiteren wurden Lüftungsmaßnahmen zur Entrauchung des Treppenhauses und der Brandwohnung durchgeführt.

Insgesamt wurden 11 Personen durch den Rettungsdienst gesichtet. 2 Personen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Klinikum transportiert.

Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Leverkusen
Lagedienstführer

Telefon: 0214 7505-0 (von 6 bis 22 Uhr)
E-Mail: Feuerwehr.LDF@stadt.leverkusen.de
https://www.leverkusen.de/themen/feuerwehr/

Original-Content von: Feuerwehr Leverkusen, übermittelt durch news aktuell

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