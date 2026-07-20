Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/ Auto kollidiert mit Pedelecfahrer

Coesfeld (ots)

Eine 53-jährige Autofahrerin aus Havixbeck ist beim Einfahren in den Kreisverkehr Altenberger Straße mit einem 77-jährigen Pedelecfahrer aus Havixbeck kollidiert. Das geschah am Freitag (17.07.26) gegen 18.55 Uhr. Dieser befand sich bereits in dem Kreisverkehr. Durch den Aufprall brach der Helm des Mannes. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Pedelecfahrer in ein Krankenhaus.

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