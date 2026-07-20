Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Nottulner Straße/ Pedelecfahrer lebensgefährlich verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 50-jähriger Havixbecker ist am Sonntag (19.07.26) mit seinem Pedelec gestürzt. Gegen 22.15 Uhr befuhr er in Buldern die Nottulner Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte der Mann auf den Kopf. Einen Helm trug er nicht. Lebensgefährlich verletzt kam der Mann in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahme-Team unterstützte bei der Spurensicherung.

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