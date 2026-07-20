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Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Esking/ Ohne Fahrerlaubnis und alkoholisiert Unfall verursacht

Coesfeld (ots)

Ein Auto ist am Sonntag (19.07.26) von einem Wirtschaftsweg in der Bauerschaft Esking abgekommen. Gegen 4.05 Uhr befuhr der alkoholisierte 16-jährige Jugendliche aus Laer diesen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist der Minderjährige nicht, sein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 0,8 Promille positiv. Er und sein 16-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Der Mitfahrer wurde vor Ort entlassen. Die Polizisten fertigten entsprechende Strafanzeigen gegen den Fahrer.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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