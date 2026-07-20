POL-COE: Ascheberg, Windmühlenweg/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte hebelten am Sonntag (19.07.26) ein Fenster eines Hauses am Windmühlenweg auf. Die Tatzeit liegt zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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