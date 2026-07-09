Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkene Frau randaliert

Nettersheim (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (9. Juli) wurde eine 57-jährige Frau in der Straße Keltenring in Marmagen aufgrund ihres auffälligen Verhaltens in Gewahrsam genommen. Gegen 00.30 Uhr fiel die Frau in der Ortslage Nettersheim-Marmagen auf. Sie war erheblich alkoholisiert, zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verbal aggressiv und machte wirre Angaben. Da die Frau einem Bekannten in dessen Wohnung zum Ausnüchtern untergebracht wurde, sollte eine weitere Eskalation verhindert werden. Gegen 1.34 Uhr verständigte der Mann jedoch die Polizei, da die 57-Jährige in der Wohnung randalierte. Nach bisherigen Erkenntnissen warf die Frau Glasflaschen auf den Boden, beschädigte den Pkw des Mannes mit einem Blumenkübel und beleidigte ihn. Ein weiterer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Die Polizei nahm die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

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