Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg

Bankmitarbeiterin verhindert Betrug

Coesfeld (ots)

Eine 53-jährige Aschebergerin fiel einem versuchten Betrug zum Opfer, bei dem sich die Betrüger als Polizisten ausgaben und der Geschädigten mitteilten, dass eine Angehörige einen Unfall verursacht habe, wofür sie nun ins Gefängnis müsse. Um ihre Angehörige vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, solle sie eine hohe fünfstellige Eurosumme zahlen.

Eine 46-jährige Bankangestellte aus Ahaus, konnte die Geschädigte daran hindern, die geforderte Summe von ihrem Konto abzuheben und verständigte noch rechtzeitig die Polizei. Während des Bankbesuchs hielten die Betrüger das Telefonat die ganze Zeit aufrecht.

Informieren Sie sich zu diesem Thema gerne auch auf unserer Präventionsseite der Polizei NRW: https://praevention.polizei.nrw/betrug-und-diebstahl/enkeltrick-falsche-polizei-schockanruf/der-schockanruf

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