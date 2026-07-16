Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Siemensstraße

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 16.07.2026 gegen 01.20 Uhr auf der Siemensstraße in Nottuln einen 31-jährigen Autofahrer aus Nottuln an und kontrollierten ihn. Zuvor hatte der Autofahrer zwei Stoppschilder missachtet und war den Beamten dadurch aufgefallen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Nottulners.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Auf der Polizeiwache in Dülmen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt.

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