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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Siemensstraße
Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots)

Polizisten hielten am 16.07.2026 gegen 01.20 Uhr auf der Siemensstraße in Nottuln einen 31-jährigen Autofahrer aus Nottuln an und kontrollierten ihn. Zuvor hatte der Autofahrer zwei Stoppschilder missachtet und war den Beamten dadurch aufgefallen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Nottulners.

Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab.

Auf der Polizeiwache in Dülmen wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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