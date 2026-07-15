Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße/ Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen Zeugen einer Unfallflucht, die am Dienstag (14.07.26) in Buldern geschah. Gegen 12.45 Uhr nahm ein Lkw-Fahrer einem 59-jährigen Motorrollerfahrer aus Dülmen die Vorfahrt an der Kreuzung Weseler Straße / Max-Planck-Straße / Nottulner Straße. Der Dülmener musste eine Vollbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stürzte er und erlitt Verletzungen. Eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht nötig. Ein Zeuge beobachtete den Hergang und notierte sich das Kennzeichen des Lkw, jedoch sind seine Daten nicht bekannt. Der Unbekannte übergab den Zettel dem Dülmener und fuhr anschließend weiter. Die Polizei in Dülmen bittet daher den Zeugen, sich unter 02594-793611 zu melden.

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