POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Orangener Renault Captur beschädigt

Coesfeld (ots) - Die Polizei war am Sonntagnachmittag (12.07.) in Olfen im Einsatz, nachdem bislang unbekannte Täter gegen 15:10 Uhr im Bereich Bockholter Balwe einen Pizzaboten überfallen hatten. Als der 22-jährige Dattelner eine Bestellung ausliefern wollte, traten fünf teilweise maskierte Täter an ihn heran. Unter Drohung mit Messern und Schusswaffen forderten sie ihn auf, Geldbörse und Pizza herauszugeben. ...

mehr