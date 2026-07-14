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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Hans-Böckler-Straße/ Orangener Renault Captur beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstag (14.07.26) einen orangenen Renault Captur beschädigt. Zwischen 10.40 Uhr und 11 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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