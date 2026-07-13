POL-COE: Dülmen, Mitwick/ Ford Transit aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben in der Bauerschaft Mitwick einen weißen Ford Transit aufgebrochen. Die Tatzeit liegt zwischen 11 Uhr am Samstag (11.07.26) und 6.15 Uhr am Montag (13.07.26). Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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