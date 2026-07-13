POL-COE: Dülmen, Mitwick/ Ford Transit aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In Senden an der B235 / Grete-Schött-Ring kam es am 11.07.2026 gegen 21.55 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Ein 87-jähriger Sendener befuhr die B235 aus Lüdinghausen kommend in Fahrtrichtung Senden-Bösensell. Er beabsichtigte, nach links in den Grete-Schött-Ring abzubiegen. Dabei kam es zum ...

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