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Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, B235, Grete-Schött-Ring
Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer

Coesfeld (ots)

In Senden an der B235 / Grete-Schött-Ring kam es am 11.07.2026 gegen 21.55 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer.

Ein 87-jähriger Sendener befuhr die B235 aus Lüdinghausen kommend in Fahrtrichtung Senden-Bösensell. Er beabsichtigte, nach links in den Grete-Schött-Ring abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden 28-jährigen Kradfahrer aus Olfen.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Unfallbeteiligten. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Unfallstelle gesperrt.

Die Unfallfahrzeuge wurden zur weiteren Auswertung und Ursachenklärung sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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