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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße/ Grauer Seat Tarraco beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (11.07.26) einen grauen Seat Tarraco beschädigt. Gegen 14.55 Uhr stand eine 39-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto an einem Stoppschild an der Bischof-Kaiser-Straße. Ein unbekannter Mann touchierte das Auto der Frau beim Abbiegen und fuhr weg. Er saß in einem blauen Auto, ist 60 - 70 Jahre alt und hat einen Schnäuzer. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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