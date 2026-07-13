Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße/ Grauer Seat Tarraco beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (11.07.26) einen grauen Seat Tarraco beschädigt. Gegen 14.55 Uhr stand eine 39-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto an einem Stoppschild an der Bischof-Kaiser-Straße. Ein unbekannter Mann touchierte das Auto der Frau beim Abbiegen und fuhr weg. Er saß in einem blauen Auto, ist 60 - 70 Jahre alt und hat einen Schnäuzer. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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