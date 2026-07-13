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Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Elisabeth-Ernst-Straße/ Autofahrer erhält Kopfnuss

Coesfeld (ots)

Ein 56-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen hat am Freitag (10.07.26) eine Kopfnuss von einem 53-jährigen Fußgänger aus Nordkirchen erhalten. Gegen 18.30 Uhr kam es zur Berührung zwischen dem Auto des 56-Jährigen und der Hand des 53-Jährigen. Beide Männer gerieten daraufhin in Streit, worauf es in der Folge zur Kopfnuss kam. Eine medizinische Behandlung war in beiden Fällen nicht nötig.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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