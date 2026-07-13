POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Grauer Mercedes A150 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Geiping-Parkplatz an der Münsterstraße hat am Samstag (11.07.26) ein unbekannter Autofahrer einen grauen Mercedes A150 beschädigt. Zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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