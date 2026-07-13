POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in ein Nebengebäude des Pictorius Berufskollegs eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am Freitag (10.07.26) und 15 Uhr am Sonntag (12.07.26) öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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Fax: 02541-14-195
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