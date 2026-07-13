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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in ein Nebengebäude des Pictorius Berufskollegs eingebrochen. Zwischen 15 Uhr am Freitag (10.07.26) und 15 Uhr am Sonntag (12.07.26) öffneten die Täter gewaltsam mehrere Türen. Angaben über Beute liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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