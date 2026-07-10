Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Mühlenfeld/ Auseinandersetzung zwischen drei Personen

Coesfeld (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen drei sich bekannten Personen gab es am Donnerstag (09.07.26) auf einem Spielplatz an der Straße Mühlenfeld. Die Hintergründe sind derzeit nicht vollends bekannt. Nach derzeitigem Stand sollen gegen 23 Uhr zwei Sendener im Alter von 21 und 16 Jahren einen 19-jährigen Sendener mit Schlägen und Pfefferspray attackiert haben. Dabei sollen beide auch einen Baseballschläger und einen Schlagstock eingesetzt haben. Vor der Attacke sei es bereits zu einem Streit zwischen dem 19-Jährigen und dem 16-Jährigen gekommen, wobei ersterer mit einem Messer gedroht habe. Jedoch fanden die Polizisten dieses nicht, anders als den Baseballschläger, den Schlagstock und das Pfefferspray, was die Beamten allesamt sicherstellten. Der 16-Jährige erlitt durch die Attacken Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

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