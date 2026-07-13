POL-COE: Billerbeck, Osthellen/ Schwarzer VW Polo beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Fahrer hat in Osthellen einen schwarzen VW Polo beschädigt. Zwischen 16.45 Uhr am Samstag (11.07.26) und 0.55 Uhr am Sonntag (12.07.26) stand das Auto auf einem Grünstreifen. Spuren deuten auf ein landwirtschaftliches Fahrzeug als Verursacher hin. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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