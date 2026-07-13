POL-COE: Billerbeck, Osthellen/ Schwarzer VW Polo beschädigt

Coesfeld (ots) - Eine Auseinandersetzung zwischen drei sich bekannten Personen gab es am Donnerstag (09.07.26) auf einem Spielplatz an der Straße Mühlenfeld. Die Hintergründe sind derzeit nicht vollends bekannt. Nach derzeitigem Stand sollen gegen 23 Uhr zwei Sendener im Alter von 21 und 16 Jahren einen 19-jährigen Sendener mit Schlägen und Pfefferspray attackiert ...

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