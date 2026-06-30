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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannter bei Einbruch gestört

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: 30.06.2026, 02.05 Uhr;

In der Nacht zum Dienstag gelang es einem Zeugen einen mutmaßlichen Diebstahl zu verhindern. Die Tat ereignete sich gegen 02.05 Uhr. Der Unbekannte machte sich gewaltsam an einem Ausgabeautomaten an der Gildehauser Straße zu schaffen. Der Zeuge machte auf sich aufmerksam und schlug den Unbekannten damit in die Flucht. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, zwischen 1,75 Meter und 1,80 Meter groß, kurze, dunkle Haare und eine schlanke Statur. Er trug schwarze Kleidung und hatte einen grauen Rucksack dabei.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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