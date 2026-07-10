POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Schwarzer Seat Leon beschädigt

Coesfeld (ots) - Verletzungen erlitt ein 35-jähriger Autofahrer aus Ascheberg am Donnerstag (09.07.26) bei einem Wildunfall. Gegen 16.15 Uhr kollidierte er auf der K39 in Davensberg mit Damwild. Mit einem Rettungswagen kam der Ascheberger in ein Krankenhaus. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

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