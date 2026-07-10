POL-COE: Senden, Münsterstraße/ Schwarzer Seat Leon beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Edeka-Parkplatz an der Münsterstraße hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (09.07.26) einen schwarzen Seat Leon beschädigt. Zwischen 7.20 Uhr und 18.50 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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