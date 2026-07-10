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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Pfauengasse/ Grauer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz an der Pfauengasse hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (09.07.26) einen grauen VW Passat beschädigt. Zwischen 13.55 Uhr und 15.25 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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