POL-COE: Coesfeld, Pfauengasse/ Grauer VW Passat beschädigt

Coesfeld (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel Polizeibeamten am Donnerstag (09.07.) gegen 10:50 Uhr ein Autofahrer auf dem Weg nach Dülmen auf, der während der Fahrt mit dem Handy telefonierte. Sie hielten den 36-jährigen aus Buldern an, wiesen ihn auf den Verstoß hin und schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Als er Mann etwa eine halbe Stunde ...

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