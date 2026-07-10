POL-COE: Coesfeld, Pfauengasse/ Grauer VW Passat beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Parkplatz an der Pfauengasse hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (09.07.26) einen grauen VW Passat beschädigt. Zwischen 13.55 Uhr und 15.25 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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