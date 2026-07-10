Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Billerbecker Straße/ Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis war ein 66-jähriger Autofahrer aus Havixbeck am Donnerstag (09.07.26) unterwegs. Gegen 15.40 Uhr beabsichtigte er, von der L550 nach rechts auf die L581 abzubiegen. Dabei übersah er eine 15-jährige Pedelec-Fahrerin aus Nottuln, worauf es zum Zusammenstoß kam. Die Jugendliche erlitt Verletzungen und suchte eigenständig einen Arzt auf. Der Mann musste mit zur Polizeiwache nach Coesfeld, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

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