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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub im Kinderheim

Gelsenkirchen (ots)

Am 23.05.2026 gegen 21:45 Uhr kam es in einem Kinderheim auf der Klosterstraße in Gelsenkirchen Altstadt zu einem Raubdelikt. Die Geschädigte und die Tatverdächtigen sind alle aus dem gleichen Kinderheim. Die minderjährige Geschädigte wurde von einer der drei Tatverdächtigen festgehalten und von zwei Tatverdächtigen ins Gesicht und in den Bauch geschlagen, an der Haaren gezogen und beleidigt. Anschließend wurde der Geschädigten das Handy von einer der Tatverdächtigen entwendet. Zwei der Tatverdächtigen konnten in der Wohngruppe durch die Polizei angetroffen werden. Die Tatverdächtigen beschuldigen sich gegenseitig. Die Tatverdächtigen sind bis auf eine Tatverdächtige minderjährig. Die entwendeten Gegenstände konnten nicht aufgefunden werden. Die Geschädigte wurde im Krankenhaus behandelt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Hensel, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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