POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße/ Schwarzer BMW X1 sDrive beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (13.07.26) einen schwarzen BMW X1 sDrive beschädigt. Zwischen 8.20 Uhr und 9.30 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz Mittelstraße, der sich gegenüber des Berufskollegs befindet. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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