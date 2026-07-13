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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße/ Schwarzer BMW X1 sDrive beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag (13.07.26) einen schwarzen BMW X1 sDrive beschädigt. Zwischen 8.20 Uhr und 9.30 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz Mittelstraße, der sich gegenüber des Berufskollegs befindet. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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