Coesfeld (ots) - Ein 56-jähriger Autofahrer aus Nordkirchen hat am Freitag (10.07.26) eine Kopfnuss von einem 53-jährigen Fußgänger aus Nordkirchen erhalten. Gegen 18.30 Uhr kam es zur Berührung zwischen dem Auto des 56-Jährigen und der Hand des 53-Jährigen. Beide Männer gerieten daraufhin in Streit, worauf es in der Folge zur Kopfnuss kam. Eine medizinische ...

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