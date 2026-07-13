POL-COE: Nottuln, Buxtrup
Rennradfahrer schwer verletzt
Coesfeld (ots)
Ein 23-jähriger Nottulner beabsichtigte am 11.07.2026 gegen 13.05 Uhr, mit einem Lieferfahrzeug die K11 von einem Wirtschaftsweg aus zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt und kollidierte mit einem 43-jährigen Rennradfahrer aus Senden. Der Sendener verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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