Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Abschlussmeldung: Großbrand auf dem Stuttgart Großmarkt gelöscht

Stuttgart (ots)

Der Großbrand auf dem Stuttgart Großmarkt ist gelöscht. Die Einsatzleitung der Feuerwehr Stuttgart konnte am Montag um 9 Uhr "Feuer aus" melden. Am Vormittag laufen noch letzte Aufräumarbeiten der Feuerwehr. Der Großeinsatz der Feuerwehr begann am Freitagabend gegen 22:40 Uhr, er wird nach rund 60 Stunden Dauereinsatz in Kürze enden. Auch in den kommenden Stunden und Tagen ist mit fortschreitenden Abrissarbeiten mit weiteren Feuerwehreinsätzen vor Ort zu rechnen.

Nicht nur an der Einsatzstelle, sondern auch im Hintergrund waren zahlreiche Angehörige der Feuerwehr Stuttgart und weiterer Behörden und Organisationen engagiert: Beispielsweise in der Integrierten Leitstelle Stuttgart sowie in allen Instandhaltungswerkstätten, der Einsatzmittelverwaltung, dem Schutzkleidungslager und in der Transportlogistik. Hierfür wurde bereits am Wochenende dienstfreier Alarm für die betroffenen Mitarbeitenden ausgelöst.

Die Dimension des Großeinsatzes zeigt sich darin, dass über die Gesamtdauer alle 5 Feuerwachen der Berufsfeuerwehr und alle 24 Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart in die Einsatzmaßnahmen involviert waren. Es wurden über 200 Atemschutzgeräte und über 300 Feuerwehrschläuche eingesetzt. Weitere Unterstützung kam von den Werkfeuerwehren Mercedes-Benz und Bosch, dem Technischen Hilfswerk (THW) sowie dem Rettungsdienst und den Hilfsorganisationen. Auch die enge Zusammenarbeit mit der Polizei und der Märkte Stuttgart GmbH trugen maßgeblich zum Einsatzerfolg bei. Oberbürgermeister Dr. Frank Nopper stand in der Brandnacht in telefonischem Kontakt zur Einsatzleitung, um sich ein Bild über die Einsatzlage zu verschaffen.

Bürgermeister Thomas Fuhrmann war am Samstag persönlich an der Einsatzstelle, um sich mit allen Beteiligten auszutauschen. Thomas Fuhrmann ist der Aufsichtsratsvorsitzende der in.Stuttgart Veranstalltungsgesellschaftgart GmbH, zu welcher auch die Märkte Stuttgart GmbH gehört. Er sagte am Samstag in Stuttgart: "Die Bilder vom Großbrand haben mich ebenso wie viele Bürgerinnen und Bürger sehr betroffen gemacht. Ich danke den Einsatzkräften und den Beteiligten ausdrücklich für ihren Einsatz. Es war beeindruckend zu sehen, wie die vielen Zahnräder an der Einsatzstelle ineinandergreifen."

Auch Ordnungsbürgermeister Dr. Clemens Maier war seit der Anfangsphase in den Einsatz involviert und sagte am Montag in Stuttgart: "Bei diesem Einsatz hat sich einmal mehr die hochprofessionelle Arbeit unserer Feuerwehr Stuttgart gezeigt. Durch den schnellen und entschlossenen Einsatz konnte die schnelle Brandausbreitung gestoppt und weiterer Schaden abgewendet werden. Besonders erleichtert bin ich, dass es keinen Personenschaden gab. Meinen herzlichen Dank an alle Einsatzkräfte und die weiteren beteiligten Personen."

Amtsleiter und Feuerwehrkommandant Dr. Georg Belge war während der Einsatzmaßnahmen vor Ort und berichtete am Montag von den Herausforderungen: "Die hohe Brandintensität hat unseren Einsatzkräften sehr viel abverlangt. Nur mit einem sehr hohen persönlichen Einsatz konnten sie eine Brandausbreitung verhindern. Dieser Einsatz hat einmal mehr gezeigt, dass wir uns innerhalb der Blaulichtfamilie aufeinander verlassen können. Über 200 Einsatzkräfte haben Hand in Hand zusammengearbeitet - ganz egal welcher Behörde oder Organisation sie angehörten. Hierfür meinen herzlichen Dank an alle Beteiligte."

Der Geschäftsführer der Märkte Stuttgart GmbH Thomas Lehmann ergänzte: "Wir sind froh und dankbar, dass niemand verletzt wurde und der Brand nun gelöscht werden konnte. Durch den schnellen Einsatz aller Beteiligten konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Somit war der Versorgungsauftrag mit Lebensmitteln in der Region Stuttgart zu keiner Zeit gefährdet. Unser Dank geht an alle Einsatzkräfte und unsere Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz."

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