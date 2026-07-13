Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bockholter Balwe/Pizzabote beraubt

Coesfeld (ots)

Die Polizei war am Sonntagnachmittag (12.07.) in Olfen im Einsatz, nachdem bislang unbekannte Täter gegen 15:10 Uhr im Bereich Bockholter Balwe einen Pizzaboten überfallen hatten.

Als der 22-jährige Dattelner eine Bestellung ausliefern wollte, traten fünf teilweise maskierte Täter an ihn heran. Unter Drohung mit Messern und Schusswaffen forderten sie ihn auf, Geldbörse und Pizza herauszugeben. Anschließend beschädigten sie einen Vorderreifen des Lieferfahrzeuges, ehe sie mit einem Auto in unbekannte Richtung flüchteten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen fanden Polizeibeamte das Auto der Täter auf dem Rastplatz Brinkfortsheide an der A43 verlassen vor. Die Beamten beschlagnahmten das Auto. Es wurde nach bisherigen Ermittlungen bereits am Freitag (10.07.) gegen Mittag in Waltrop geraubt und anschließend mit falschen Kennzeichen versehen.

Der Pizzabote blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu Tätern und Hintergründen dauern an.

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