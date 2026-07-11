Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Großbrand in ehemaligem "Westerndorf" in Nürnberg-Langwasser. Zahlreiche Einsatzkräfte im Einsatz.

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend, 10. Juli 2026, wurde die Feuerwehr gegen 22:00 Uhr zu einem Waldbrand im Waldgebiet zwischen der Großen Straße und der Beuthener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich eine massive Brandentwicklung mit starker Rauchentwicklung. Zeitgleich wurden mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zusätzlich wurde ein massiver Löschangriff mit mehreren Löschrohren eingeleitet. Aufgrund der großen Brandausdehnung wurden zusätzlich Feuerwehren aus den angrenzenden Landkreisen alarmiert. Zur Brandbekämpfung kamen außerdem große wasserführende Fahrzeuge mit Wasserwerfern zum Einsatz. Das Technische Hilfswerk unterstützt mit einem Radlader und Beleuchtungsgerät die fortlaufenden Maßnahmen. Personen kamen durch das Brandereignis nicht zu Schaden. Im Einsatz befinden sich rund 380 Einsatzkräfte der Feuerwehr, etwa 60 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie rund 15 Einsatzkräfte der Polizei. Die Brandursache wird vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg durchgeführt. Aufgrund der extremen Trockenheit und der sommerlichen Hitze gestaltet sich der Einsatz für die Einsatzkräfte kraftraubend und schwierig. Der Bereich zwischen dem Max-Morlock-Stadion, der Karl-Schönleben-Straße, der Gleiwitzer Straße und der Beuthener Straße wurde großräumig abgesperrt. Auf einem angrenzenden Campingplatz wurden vorsorglich 25 Personen evakuiert. Die Wasserversorgung gestaltete sich zu Beginn des Einsatzes schwierig, konnte jedoch durch nachrückende Einsatzkräfte zügig sichergestellt werden. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis in die frühen Mittagsstunden andauern. [JT/FS]

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