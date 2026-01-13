PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Niedersachsen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landeskriminalamt Niedersachsen

LKA-NI: Betrug mit falscher Liebe: Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Love-Scamming

Hannover (ots)

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt eindringlich vor dem sogenannten Romance- oder Love-Scamming. Diese Form des Betrugs tritt seit Jahren auf und kann zu erheblichen finanzielle Schäden führen. Die Täterinnen und Täter gehen dabei äußerst professionell und psychologisch geschickt vor

Immer mehr Menschen suchen online nach Nähe und Partnerschaft. Dating-Apps und soziale Netzwerke gehören längst zum Alltag dazu. Dies wissen auch Betrüger, welche in den sozialen Netzwerken, Online-Dating-Plattformen oder auch Plattformen für berufliche Netzwerke gezielt nach potenziellen Opfern suchen. Täter und Täterinnen beim Love-Scamming treten mit erfundenen, seriös wirkenden Identitäten auf, etwa als Fachkräfte, Soldaten oder Geschäftspersonen. Sie verwenden meist attraktive, jedoch gestohlene oder künstlich erzeugte Profilbilder, Ausweisbilder oder vergleichbare echt wirkende Dokumente und geben häufig die USA oder europäische Länder als Wohnort an, obwohl sie oft aus Westafrika agieren. Durch sehr gute Sprachkenntnisse oder den Einsatz professioneller Übersetzungsprogramme bleibt der Betrug für die Opfer lange unentdeckt.

in kurzer Chat, eine freundliche Nachricht oder eine ansprechend formulierte EMail von einer unbekannten Person: Als Erstkontakt dient meist eine Einladung zum Chat. Um Vertrauen zu gewinnen, geben sie sich als fürsorgliche und charmante Person aus. Dann konstruieren sie glaubwürdige und detaillierte Lebensgeschichten, welcher seriös erscheinen. Das Ziel ist es, Geld zu erlangen.

Der Ablauf ist häufig ähnlich. Es wird zu dem Opfer Kontakt aufgenommen. Die Gespräche sind sehr oft von Komplimenten und großem Interesse am Leben des Gegenübers geprägt. Innerhalb kürzester Zeit entstehen intensive Gespräche, Liebesbekundungen und Zukunftspläne. Nicht selten gelingt es den Scammern, ohne ein einziges persönliches Treffen, fester Bestandteil des Alltags ihrer Opfer zu werden. Im nächsten Schritt erzählen die Täter plötzlich dramatische Geschichten: kranke Angehörige, Probleme bei der Ticket-Buchung, blockierte Konten oder unerwartete Notfälle. Schließlich bitten die Täter um finanzielle Hilfe- dies oft unter Zeitdruck. Gefordert werden Überweisungen, Gutscheinkarten oder Kryptowährung. In der Folge entstehen immer neue Notlagen, die weitere Zahlungen erforderlich machen. Dies endet für die Opfer häufig erst, wenn die Opfer finanziell belastet oder bereits hochverschuldet sind.

So können Sie sich schützen:

   -	Seien Sie misstrauisch bei Online-Bekanntschaften, die sehr 
schnell intensive Gefühle zeigen.
   -	Überweisen oder senden Sie niemals Geld an Personen, die Sie 
ausschließlich online kennen.
   -	Geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten, Ausweiskopien oder
Bankinformationen weiter.
   -	Seien Sie auch vorsichtig, wenn Ihre neue Liebe Ihnen lukrative 
Investitionsmöglichkeiten vorschlägt, die Sie angeblich selber 
erfolgreich genutzt hätte.
   -	Bestehen Sie auf Videoanrufe oder persönliche Treffen - Ausreden
sollten ein Warnsignal sein. Jedoch Vorsicht! Video-/Audiodateien und
sogar Liveanrufe können inzwischen auch mittels KI gefälscht werden.
   -	Sprechen Sie mit Freunden oder Familienangehörigen über neue 
Online-Bekanntschaften. Ein Blick von außen hilft oft, Manipulation 
zu erkennen.
   -	Melden Sie verdächtige Profile bei der jeweiligen Plattform und 
erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Dies können Sie in der 
nächstgelegenen Dienststelle oder über die Onlinewache der Polizei 
Niedersachsen: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/
   -	Weitere Informationen finden Sie auch hier bei uns: 
https://www.polizei-praevention.de/romancescamming

Wichtig:

Betroffene müssen sich nicht schämen. Love-Scamming kann jeden treffen - unabhängig von Alter, Geschlecht oder Bildungsstand. Je früher sich Geschädigte an die Polizei wenden, desto besser sind die Möglichkeiten, weiteren Schaden zu verhindern und Täterstrukturen aufzuklären.

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Niedersachsen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Rebecca Kolm
Telefon: 0511 / 9873-1030
E-Mail: pressestelle@lka.polizei.niedersachsen.de
www.LKA.Niedersachsen.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landeskriminalamt Niedersachsen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Niedersachsen
Weitere Meldungen: Landeskriminalamt Niedersachsen
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 07:00

    LKA-NI: Neue Gefahr für Kinder und Jugendliche: Violence-as-a-Service

    Hannover (ots) - "Violence-as-a-Service (VaaS)" - Gewalt als bestellbare Dienstleistung: Was in mehreren europäischen Ländern bereits Realität ist, beobachtet das LKA Niedersachsen derzeit aufmerksam. Aktuell liegen in Niedersachsen keine konkreten Fallzahlen vor. Dennoch zeigen internationale Erkenntnisse, dass insbesondere Kinder und Jugendliche gezielt von ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 07:00

    LKA-NI: Schutz beginnt im Netz: LKA stärkt Prävention für junge Menschen

    Hannover (ots) - Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat eine interdisziplinäre Expertengruppe "Deradikalisierung & Prävention für Kinder und Jugendliche im digitalen Raum" eingesetzt. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche besser vor Radikalisierungstendenzen sowie Gefährdungen im Internet zu schützen und bestehende Präventionsansätze strategisch zu bündeln ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren