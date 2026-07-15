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Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/ Vortrag zum Thema "Sicher einkaufen im Internet"

Coesfeld (ots)

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei informiert am 21.07.26 um 18 Uhr zum Thema "Sicher Einkaufen im Internet".

In dieser Informationsveranstaltung erfahren Teilnehmende, wie sie sich vor Gefahren beim Online-Shopping, insbesondere bei Bestellungen in Online-Apotheken und auf anderen Plattformen, schützen können. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle geben Tipps zur sicheren Nutzung des Internets und zeigen auf, welche Risiken beim Online-Kauf bestehen können. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei befindet sich an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a, in 48653 Coesfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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