Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl Osterwick, Gartenstraße/ Zu schnell, ohne Führerschein, unter Drogen und zwei offene Haftbefehle

Coesfeld (ots)

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf der Gartenstraße ist am Dienstag (14.07.26) eine 40-jährige Rosendahlerin aufgefallen. Gegen 15 Uhr stoppten Polizisten die Frau, weil sie zu schnell war. Während der Kontrolle gab sie an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem stellte sich heraus, dass gegen sie zwei offene Haftbefehle vorlagen. Aus diesem Grund musste sie mit zur Wache, wo ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf den Konsum von Amphetaminen verlief. Ein Arzt entnahm der 40-Jährigen eine Blutprobe. Die Rosendahlerin zahlte die offenen finanziellen Forderungen, aufgrund derer die Haftbefehle zur Ersatzfreiheitsstrafe ausgestellt worden waren. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt, leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und schrieben eine Strafanzeige. Im Anschluss konnte sie die Wache verlassen.

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