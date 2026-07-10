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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zweijähriges Kind nach Sturz in Weiher verstorben
Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am Donnerstagabend (9. Juli) hielten sich zwei Mädchen mit einem zweijährigen Kind auf dem an der Parkstraße gelegenen Kinderspielplatz auf. Gegen 19.45 Uhr verschwand die Zweijährige unbemerkt aus dem Sichtfeld der Mädchen. Diese suchten sie zunächst im Bereich eines kleinen Waldstücks. Etwa eine halbe Stunde später bemerkte ein Spaziergänger in einem nahegelegenen Weiher ein im Wasser treibendes Kind. Unverzüglich wurden Erste Hilfe Maßnahmen eingeleitet und das Kleinkind in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es am späten Abend jedoch verstarb. Die Kriminalpolizei hat nun erste Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Vor allen Dingen suchen die Ermittler zwei Erwachsene, die sich zum Zeitpunkt des Verschwindens des Kindes ebenfalls auf dem Spielplatz aufhielten und über den Verbleib der Zweijährigen von den Mädchen befragt wurden. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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