Feuerwehren im Landkreis Esslingen

FW LK Esslingen: Abschließende Pressemitteilung: Brand in der Filderhalle: Feuerwehr im Großeinsatz (Stand 23.06.2026, 21:30 Uhr)

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Esslingen (ots)

Ergänzung zur Pressemitteilung von 15 Uhr:

Im weiteren Verlauf des Einsatzes unterstützten die Absturzsicherung und eine Drehleiter dabei, die Verkleidung des Gebäudes zu öffnen, um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Parallel dazu entfernten die Einsatzkräfte während der ersten Aufräumarbeiten mit Wassersaugern eingedrungenes Löschwasser.

Die eingesetzten Bagger kamen zu keinem weiteren Einsatz mehr; das Foyer blieb trotz der massiven Schäden vorerst erhalten. Der Kräfteansatz konnte in den Abendstunden schrittweise reduziert werden.

Gegen 19:15 Uhr meldete die Einsatzleitung "Feuer aus". Das letzte Fahrzeug verließ die Einsatzstelle gegen 21:20 Uhr. Für die kommende Nacht sind weitere Kontrollfahrten mit der Drehleiter vorgesehen, um mögliche Glutnester frühzeitig zu erkennen und ein erneutes Aufflammen auszuschließen.

URSPRÜNGLICHE MELDUNG vom 23.06.2026 / 15:00 Uhr:

Brand in der Filderhalle: Feuerwehr im Großeinsatz (Stand 15 Uhr)

Teaser: In der Filderhalle in Leinfelden ist am Dienstagvormittag ein Brand im Dachbereich des Foyer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat das oberste Ziel ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile und angrenzende Gebäude zu verhindern; die Brandbekämpfung dauert weiterhin an.

Leinfelden-Echterdingen. Gegen 11:15 Uhr wurde die Feuerwehr LE zu einem Brand an der Filderhalle alarmiert. Erste Kräfte bestätigten einen Brand im Dachbereich des Foyer und forderten umgehend weitere Einheiten nach.

Die Einsatzkräfte gingen zunächst mit mehreren Trupps unter Atemschutz ins Gebäude vor und setzten die Drehleiter zur Riegelstellung ein. Nach weiteren Nachalarmierungen kam auch eine zweite Drehleiter aus Filderstadt zum Einsatz. Nachdem ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude erfolgreich abgewehrt werden konnte, verlagerte sich der Schwerpunkt auf die Brandbekämpfung über die beiden Drehleitern sowie mehrere handgeführte Löschrohre.

Zur besseren Koordination wurde die Einsatzstelle in drei Abschnitte aufgeteilt. Mit Hilfe eines Baggers einer Fremdfirma öffnen die Kräfte die Blechfassade, um die darunter liegende Holzkonstruktion Stück für Stück ablöschen zu können. Drei Personen, davon zwei Feuerwehrangehörige erlitten leichte Verletzungen.

Im Einsatz sind die Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen mit allen vier Abteilungen, die Feuerwehr aus Filderstadt, die Werkfeuerwehr Bosch, die Drohnengruppe aus Kirchheim unter Teck sowie die Feuerwehr Esslingen mit dem Einsatzleitwagen 2 und einem Gerätewagen Atemschutz. Insgesamt sind derzeit rund 120 Kräfte mit 23 Fahrzeugen vor Ort; zusätzlich unterstützen zahlreiche Kräfte des DRK, die Polizei und Fachkräfte des THW. Auch Oberbürgermeister Otto Ruppaner ist vor Ort. Kreisbrandmeister Guido Kenner unterstützt die Einsatzleitung.

Zitat:

Einsatzleiter Markus Zimmermann: "Dank des schnellen und koordinierten Vorgehens konnte ein Übergreifen auf weitere Bereiche verhindert werden. Bei den hohen Temperaturen ist die Belastung für die Einsatzkräfte enorm, deshalb ist der fortlaufende Wechsel der Trupps besonders wichtig."

Oberbürgermeister Ruppaner: "In erster Linie bin ich dankbar, dass die Halle geräumt werden konnte und keiner der Besucher der Halle zu Schaden gekommen ist. Ich danke den Feuerwehrleuten und dem DRK für ihr professionelles Eingreifen."

Wegen der hohen Temperaturen von über 30 Grad werden die Einsatzkräfte regelmäßig durchgetauscht. Der Einsatz wird sich voraussichtlich noch mehrere Stunden hinziehen; im Bereich der Filderhalle kommt es weiterhin zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen.

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