Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße

Unbekannter schlägt 19-Jährigen am Bahnhof

Coesfeld (ots)

Am Bahnhof in Dülmen kam es am 15.07.2026 gegen 17.15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Coesfelder und einem bislang unbekannten Tatverdächtigen. Bei Eintreffen der Polizei behandelten Rettungssanitäter den 19-Jährigen.

Zuvor fuhr der Unbekannte im Bereich des Gleisübergangs auf dem Hinterrad seines Fahrrads auf den Coesfelder zu. Dabei kam er dem 19-Jährigen so nah, dass dieser sich bedrängt fühlte und den Unbekannten mit der flachen Hand wegstieß. Daraufhin schlug der Radfahrer dem Coesfelder mehrfach mit der Faust ins Gesicht und sprach dabei Beleidigungen aus. Anschließend entfernte er sich mit dem Fahrrad in Richtung Bahnhofsgebäude.

Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 16 bis 17 Jahre alt - ca. 180 cm groß - dunkelblondes, kurzes, krauses Haar - bekleidet mit einem weißen T-Shirt und kurzen Jeans - unterwegs auf einem schwarzen Mountainbike

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594/793611.

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