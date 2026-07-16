Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Von-Vincke-Straße/Geschädigter nach Auseinandersetzung gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich bereits am Samstagabend (11.07.) ereignete, sucht die Polizei einen Geschädigten.

Gegen 20:30 Uhr hatten zwei Personen den Mann im Bereich Von-Vincke-Straße/grüner Weg angegriffen, zu Boden gerissen und mit Schlägen und Tritten traktiert. Als zwei Zeugen hinzu kamen, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten zu Fuß in Richtung der Straße Zur Geest. Hier stiegen sie zu zwei weiteren Männern in einen schwarzen Kleinwagen und entfernten sich in Richtung Norden.

Der Geschädigte, ein etwa 30-jähriger Mann mit grünem T-Shirt und Brusttasche, gab den Zeugen gegenüber lediglich an, dass ihm nichts gestohlen wurde. Anschließend entfernte auch er sich, ohne auf das Eintreffen der hinzugerufenen Polizei zu warten.

Die Polizei bitten den Geschädigten Mann oder Zeugen, die Hinweise auf dessen Identität haben, sich unter der Rufnummer 02591-793711 bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

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