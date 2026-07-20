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Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, A1/ Wohnmobil aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstag (18.07.26) ein Wohnmobil auf dem Rastplatz Hasenkämpe an der A1 aufgebrochen und eine Tasche entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 3 Uhr und 7 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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