POL-COE: Ascheberg, A1/ Wohnmobil aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Eine 53-jährige Aschebergerin fiel einem versuchten Betrug zum Opfer, bei dem sich die Betrüger als Polizisten ausgaben und der Geschädigten mitteilten, dass eine Angehörige einen Unfall verursacht habe, wofür sie nun ins Gefängnis müsse. Um ihre Angehörige vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren, solle sie eine hohe fünfstellige Eurosumme ...

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