POL-COE: Ascheberg, A1/ Wohnmobil aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Samstag (18.07.26) ein Wohnmobil auf dem Rastplatz Hasenkämpe an der A1 aufgebrochen und eine Tasche entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen 3 Uhr und 7 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell