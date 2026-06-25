PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung auf der Bergstraße - Unbekanntes Täter-Duo flüchtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.06., 16.30 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Täter einen 34-jährigen Mann aus Steinhagen auf der Bergstraße geschlagen und getreten und damit leicht verletzt.

Der Tatort lag hinter einem Lebensmittelmarkt, zwischen Bahnhofstraße und Bergstraße. Zunächst sprach einer der Männer den 34-Jährigen, der zu Fuß auf der Bergstraße ging, kurz an und schlug direkt unvermittelt zu. Auf dem Boden liegend kam der zweite des Duos und trat den Steinhagener. Anschließend flüchtete das Duo zum Parkplatz des Lebensmittelmarktes und fuhr von dort mit einem Auto in unbekannte Richtung davon.

Beschrieben wurde der erste Täter als etwa 1,70 Meter groß mit dunklen Haaren und schlanker Statur. Der Mann war ungefähr 25 Jahre alt und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt und eine kurze Hose. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen oder kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 24.06.2026 – 14:24

    POL-GT: E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin - Zeugen gesucht

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Im Bereich des Kreisverkehrs Friedrichsdorfer Straße/ Güthstraße kam es am Dienstagnachmittag (23.06., 16.55 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein E-Scooter-Fahrer füchtete. Der Mann hat den Angaben nach eine Fußgängerin beim Vorbeifahren touchiert. Dabei erlitt die 28-Jährige leichte leichte Verletzungen. Der Mann war der Beschreibung nach ca. 50 - 60 Jahre alt, hatte eine Glatze ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:35

    POL-GT: Unfallbeteiligtes Kind gesucht

    Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.06., 16.30 Uhr) kam es an einer Grundstückszufahrt an der Wiesenstraße zu einer leichten Kollision zwischen einem Autofahrer und einem bislang unbekannten Kind auf einem Fahrrad. Den Erkenntnissen zufolge beabsichtigte der 28-jährige Autofahrer mit einem VW ein Privatgrundstück zu verlassen und fuhr dabei rückwärts. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang ...

    mehr
  • 24.06.2026 – 13:00

    POL-GT: Polizei sucht unfallbeteiligten Radfahrer

    Gütersloh (ots) - Rietberg (MK) - Im Ortsteil Varensell ereignete sich am Dienstagmorgen (23.06., 07.40 Uhr) auf der Varenseller Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer neunjährigen Radfahrerin und einem bislang unbekannten Radfahrer. Zuvor näherte sich das Mädchen auf seinem Fahrrad vom Milanweg aus, durch einen Fußweg, der Varenseller Straße und beabsichtigte die Varenseller Straße zu überqueren. Begleitet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren