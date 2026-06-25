Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung auf der Bergstraße - Unbekanntes Täter-Duo flüchtet

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - Am Dienstagnachmittag (23.06., 16.30 Uhr) haben zwei bislang unbekannte Täter einen 34-jährigen Mann aus Steinhagen auf der Bergstraße geschlagen und getreten und damit leicht verletzt.

Der Tatort lag hinter einem Lebensmittelmarkt, zwischen Bahnhofstraße und Bergstraße. Zunächst sprach einer der Männer den 34-Jährigen, der zu Fuß auf der Bergstraße ging, kurz an und schlug direkt unvermittelt zu. Auf dem Boden liegend kam der zweite des Duos und trat den Steinhagener. Anschließend flüchtete das Duo zum Parkplatz des Lebensmittelmarktes und fuhr von dort mit einem Auto in unbekannte Richtung davon.

Beschrieben wurde der erste Täter als etwa 1,70 Meter groß mit dunklen Haaren und schlanker Statur. Der Mann war ungefähr 25 Jahre alt und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Er trug ein orangefarbenes T-Shirt und eine kurze Hose. Der zweite Mann war ebenfalls etwa 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er hatte ein südeuropäisches Aussehen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen oder kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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