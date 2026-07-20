POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Audi A3 beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Combi-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (17.07.26) einen Audi A3 beschädigt. Das geschah zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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