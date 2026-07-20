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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße/ Audi A3 beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Combi-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Freitag (17.07.26) einen Audi A3 beschädigt. Das geschah zwischen 16.50 Uhr und 17.20 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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