POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Dieb verursacht Unfall mit gestohlenem Auto

Coesfeld (ots) - Ein 50-jähriger Havixbecker ist am Sonntag (19.07.26) mit seinem Pedelec gestürzt. Gegen 22.15 Uhr befuhr er in Buldern die Nottulner Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Aus bisher nicht bekannten Gründen stürzte der Mann auf den Kopf. Einen Helm trug er nicht. Lebensgefährlich verletzt kam der Mann in ein Krankenhaus. Ein Unfallaufnahme-Team ...

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