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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Im Flothfeld/ Dieb verursacht Unfall mit gestohlenem Auto

Coesfeld (ots)

Einen grünen Citroen 2CV hat ein Unbekannter am Fasanenring gestohlen. Anschließend verursachte der Dieb mit dem Auto einen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Im Flothfeld/Michaelstraße, indem er in ein geparktes Auto fuhr. Der Dieb flüchtete. Die Tatzeit liegt zwischen 8 Uhr am Freitag (17.07.26) und 6.20 Uhr am Samstag (18.07.26). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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