Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletztem E-Scooter Fahrer in Hilders Eckweisbach

Fulda (ots)

Am Sonntag (17.05.) gegen 17:00 Uhr ereignete sich in der Ortslage von Hilders Eckweisbach ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 17-jähriger Kleinkraftfahrer aus der Gemeinde Hofbieber fuhr aus der Hauptstraße in den Einmündungsbereich der L3176. Der Elektroroller-Fahrer musste hier verkehrsbedingt bremsen, verlor die Kontrolle über den Roller und stürzte. Durch den Sturz wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Am Elektroroller entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Fahrer wurde mittels RTW zur Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

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