Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Ostwick, Gordenhegge

Einbruch in Firmenhalle

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter drang am 20.07.2026, in der Zeit von 01.15 Uhr bis 02.20 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in ein Firmengebäude auf der Straße Gordenhegge in Rosendahl ein. Eine Videokamera zeichnete den Einbruch auf.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 20 bis 25 Jahre alt - schlanke Statur - bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, blauer Hose - trug einen schwarzen Nike Rucksack.

Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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