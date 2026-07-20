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Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Ostwick, Gordenhegge
Einbruch in Firmenhalle

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter drang am 20.07.2026, in der Zeit von 01.15 Uhr bis 02.20 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster in ein Firmengebäude auf der Straße Gordenhegge in Rosendahl ein. Eine Videokamera zeichnete den Einbruch auf.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 20 bis 25 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - bekleidet mit einem weißen Kapuzenpullover, blauer Hose
   - trug einen schwarzen Nike Rucksack.

Zu möglichem Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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